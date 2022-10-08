Известный ресторатор рассказал без чего не может обойтись на кухне, и что всегда есть у него.

Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил необычное фото с кухни, и рассказал, без чего он не может обойтись, когда попадает на кухню.

Как видно, на новой фотографии Эктор запечатлен во время приготовления очередного кулинарного шедевра. Судя по кадру, робота кипит, а сам ресторатор невероятно увлечен процессом.

В подписи к публикации Хименес-Браво рассказал, без чего не может обойтись на кухне: "Без чего мне на кухне неловко? Острые ножи, честное слово, если в доме тупые ножи, я не то что смущаюсь – я бешусь. Бумажные полотенца – каюсь, зависим. У меня рулоны 2 стоит как минимум! Большая деревянная доска – это такой мастхев, что я и словами сказать не могу. Она должна быть величиной с Николаевскую область, чтобы шедевры выходили на автомате. Еще у меня дома есть шкаф, где просто рай для шефов – там посуда для презентаций на все случаи жизни, миллион пиалок разного размера, какие хочешь ножи, приборы, пинцеты. А главное, чтобы все было на своем месте, потому что, когда ручки сковородок повернуты не ровно на восток – на балкон никто не пойдет".

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