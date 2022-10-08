Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса удивила постом, в котором рассказала о внутренних изменениях и как помогает измениться своим поклонницам.

По словам Ксении, она уже собрала вокруг себя почти 9 тысяч женщин, с которыми теперь делится своим опытом саморазвития, работы над собой и медитаций. Однако, как призналась актриса, начинала она с себя.

"Сейчас, как никогда раньше, я осознала всю глубину выражения "Хочешь изменить мир к лучшему – начни с себя. Тогда ты гарантированно сделаешь мир лучше одного человека". Почти три года тому назад я начала менять себя. И сейчас, в результате ежедневной внутренней работы над собой, собрала немало важной и полезной информации. Всеми знаниями личного опыта я начала делиться с вами и делаю это с огромной радостью", - поделилась Мишина.

Также она добавила, что искренне радуется, когда читает отзывы благодарных поклонниц, ведь в эти моменты осознает, какое полезное дело она делает.

"Сейчас в нашем челлендже участвует почти 9000 человек и преимущественно женщины. А женщины – это животворная сила мира с невероятно мощной и особой энергией. Именно эта сила способна дарить любовь, сострадание, добро и милосердие, исцеляя этот мир от его негативных проявлений", - добавила актриса.

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