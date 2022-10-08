Как известно, 7 октября, президент рф отмечал свой юбилей, а рано утром 8 октября произошло непредвиденное – на Крымском мосту раздался мощнейший взрыв и вспыхнул пожар.

Как сообщают российские СМИ, вледствии «инцидента» движение поездов и автомобилей по мосту остановили из-за повреждения железнодорожного и автомобильного покрытия. На месте работают экстренные службы россии.

Украинский ведущий Владимир Остапчук не прошел мимо и в шутливой форме отреагировал на событие, поздравив кремлёвского диктатора с юбилеем.

«С днем рождения, вова!», - позлорадствовал он и показал видео разрушенного моста и пожара.

Пользователи сети принялись комментировать увиденное.

«Я аж подскочила с кровати», - написала украинская актриса Наталка Денисенко и сопроводила подпись множество огоньков.

"Боже, как не выпить сегодня",

"Вы не правы!!! С Юбилеем!!!!🔥🔥🔥🔥🔥 Мой Крым возвращается!!!!!!", - отмечают в сети.

Напомним, ведущий "Маски" Остапчук вернулся из Канады и кинулся за помощью к врачам

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