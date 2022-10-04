Популярный украинский телеведущий, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, который недавно ездил в Канаду к своим детям, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложил фото из киевской клиники и рассказал, что решил проверить свое здоровье.

На новой фотографии, вернувшийся из Канады Владимир запечатлен в нарядном образе с папочкой бумаг, видимо, это документы из медучреждения. По словам звезды, он решил сделать проверку своего здоровья и выбрал для этого частную клинику в Киеве. Вова отметил, что полный чек-ап здоровья со всеми анализами и диагностическими процедурами обошелся ему в 9 400 гривен. Также он подчеркнул, что качество украинской медицины куда круче, чем во многих развитых странах.

"Почему мы часто не ценим то, что имеем? Сейчас о важном – здоровье и украинская медицина. Хочу спросить тех, кто с февраля несколько месяцев успел пожить в ЕС – Словакии или той же Германии? Правда иначе смотришь на наших медиков, их преданность, квалификацию и человечность, ведь обязательно отпишут и в час ночи? На наши клиники, оборудование и что не менее важно – на цену/качество? Поверьте, почти три года в Канаде меня окончательно убедили – украинские врачи просто топ, а уровень наших клиник – мировой", - написал Остапчук в подписи к фото.

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