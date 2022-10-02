Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяка" и "Холостячку". У звезды есть жена Кристина, которая родила ему троих сыновей, но пара на этом даже не думает останавливаться. Кристина, как и звездный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Решетник показала, как провела время в Одессе.

"Одесса, воспоминания", - написала звезда под публикацией.

"Люблю вас и Одессу", "Боже, какая красивая", "Это сейчас такая погода в Одессе?".

До этого Решетник опубликовала фото, где позировала на подземной парковке.

"Происходящее сейчас в стране эти последние события, ежедневные убийства сотен украинцев, слезы, крик души - все это не укладывается в голове, как в тумане все это.

Это – не страна-террорист. Это – хуже. Они систематически и ежедневно уничтожают землю, людей, все, что связано с Украиной. Мы боремся, мы сильны! Но вопрос, сколько еще должно погибнуть детей?", - написала Решетник.

Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила украинцев домашними кадрами

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