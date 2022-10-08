На этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар разместил кадры с необычного званого ужина, который он провел.

"Вчера я провел званый ужин, который на 100% состоял из украинских продуктов. От мяса или овощей до специй. Полностью. Потому что бывает так, что берешь себе где-то в Киеве или Львове местную курочку, готовишь ее с местным картофелем, но добавляешь соевый соус. И блюдо уже не на 100% украинское, потому что в нем есть соус, который по факту и делает весь вкус", — пишет Клопотенко.

Поэтому идея Евгения была именно такова: приготовить ужин исключительно из украинского.

"Чтобы показать, что наша еда самостоятельна и независима. А из наших продуктов можно создать блюда, которые будут от начала и до конца идеальными. В результате - спрос вокруг ужина был таким, что пришлось провести еще один дополнительный", - похвастался "Мастер Шеф" ".

Украинцы в комментариях поддержали Клопотенко: "Интересный вопрос: Чего у нас нет. Что у нас не может вырасти. Когда-то и картошки не было. А сейчас и базилик, лимоны..и страусы бегают🙃", "Спасибо!! Это было классно!", "Какой же вы молодец!👏Так держать!🔥", "Локаворство (локальная, местная пища) в действии!!! Супер, Евгений!👏".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.