Популярные украинские артисты и блогеры с юмором отреагировали на новость о произошедшем в Крыму сегодня.

Сегодня, предположительно в 6 утра 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв обрушилась часть автомобильного моста. Случилось это на Крымском мосту якобы в результате спланированного подрыва.

Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено. На месте работают экстренные службы россии. Оккупанты уже пообещали "разобраться с вандалами".

Украинские артисты же отреагировали на нелепые угрозы россиян с юмором и порадовались важной новости для многих украинцев:

"Если ваш подарок на др не похож на горящий мост, то даже не думайте меня приглашать!" - пишет Огневич. Астафьева, Михаил Заливако, Маша Ефросинина, Даша Ульянова, Анна Саливанчук также поддержали.

Маша Ефросинина представила счастливый кадр из утреннего отдыха в постели.

По ее словам, утро субботы началось идеально и теперь многие украинцы могут посмеяться над "защищенностью" рф в Крыму, о которой они ранее заявляли. По данным в сети, подрыв произошел в шесть утра, а причины все еще устанавливают.

«Когда проснулась, а… Крым🔥Ский» - написала Ефросинина с улыбкой на лице.

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