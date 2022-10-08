Еще накануне Дня Независимости Владимир Зеленский наградил Виталия Козловского орденом "За заслуги" ІІІ степени. Позже певица Анжелика Рудницкая назвала такое решение "плевком в лицо украинскому народу" и напомнила, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в Москве.

В этот раз на своей странице в Instagram артист показал эффектное видео из выступления для украинских защитников, где компанию ему составили звезды "Женского квартала" Александра Машлятина и Анастасия Оруджева, певица ROXOLANA, актриса Алина Блажкевич.

"Выкладываю это видео с очередным выступлением для наших воинов для того, чтобы показать, какие наши парни с девушками непоколебимы и умеют жить здесь и сейчас, несмотря на то, что смотрят войне в самые глаза. В ее ужасные глаза! Как же они смелы и настоящие! Горжусь ими и благодарен судьбе, что имею честь и возможность выразить им свою любовь и уважение", - пишет Козловский.

Певец также признался, что сейчас его работа, его выступления не приносят ему заработка.

"Я наконец многое осознал… Имею устойчивую непоколебимую позицию. И я благодарен всем людям за тепло и любовь, так необходимую сейчас❤️Мы не знаем, что произойдет с нами завтра, но ежедневно благодарим Бога за возможность жить в нашей Украине✊🏼", – добавил Виталий.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал украинцам, чем сейчас занимается.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос страны" Лазановский взбудоражил новыми кадрами.

Также Politeka писала, что Остапчук поздравил путина с ярким юбилеем видео.