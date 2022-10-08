Популярная украинская телеведущая и звезда "1+1" Алла Мазур, которая пережила онкологию, часто делится с поклонниками своими мыслями и новостями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала полыхающий Крымский мост и рассказала о знаках судьбы для россиян.

На фото и видео, которые облетели все соцсети и новостные ленты 8 октября, можно увидеть, как полыхают железнодорожные цистерны с горючим на Крымскому мосту, а также то, что осталось от дорожного полотна.

В подписи к публикации Мазур прокомментировала взрыв и напомнила россиянам о "знаках судьбы": "Крымский мост! Так здороваемся сегодня с соседями после "доброго утра". Наказание неотвратимо, решимость! Все знаки судьбы об этом вам напоминают…".

Пользователи тут же принялись комментировать публикацию телеведущей: "Это самые лучшие новости! За Харьков, за Украину", "Все русское будет гореть, полыхать и уничтожится", "Как же хорошо! Слава ВСУ!", "Горит шикарно", "Картина маслом", "Какие же молодцы те, кто правильно курить умеют! Это-настоящий шедевр мастерства!", "На это можно смотреть вечно!", "Молодцы, лучшие в мире воины. Слава ВСУ", "Как бальзам на душу", "Лучших новостей и не придумаешь", "А мы предупреждали".

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