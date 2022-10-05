Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилия показала опасные развлечения сына в США, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор, который судил проект "Танці з зірками". После 24 февраля звезда сразу же уехал из Украины, взяв жену с ребенком, и после этого не появлялся в Украине. Супруга танцора отметила, что некорректно спрашивать, почему Влад не вернулся на родину. А в этот раз Лилия решила показать, какие странные развлечения у сына в США.

На кадрах можно увидеть сына Влада Леона, который игрался в луже на асфальте.

"Мои стальные нервы уже звенят сейчас", - написала Лилия.

"Все ок? Пусть играет?", - написала жена Влада вопрос и предложила несколько вариантов ответа.

Сообщалось, что Лилия похвасталась посещением Кеннеди Спэйс Центра.

"В первую очередь из-за энергетики этого места. Заряжает и вдохновляет.

Во-вторых, посмотреть, как каждый работник этого центра работает в удовольствие и очень гордится космическими достижениями своей страны.

Мы узнали много исторических фактов, потрогали кусочек Луны‼ испытали нагрузку, которую испытывают космонавты ‼️‼ при взлёте, увидели платформу откуда несколько дней назад отправили наш спутник Сич-2-30", - написала Лилия.

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