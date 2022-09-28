Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилия честно призналась, что пока не собирается с мужем ехать обратно в Украину.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор, который был судьей "Україна має талант", а в последнее время оценивает участников "Танців з зірками". Знаменитость сразу же после 24 февраля выехал из Украины с ребенком и сыном и по сей день не возвращался в родную страну. Жена Влада долго хранила молчание, но недавно вернулась в информационное поле. Фанаты сразу же решили спросить у нее, почему ее муж не защищает свой дом.

"Во-первых. Я считаю, что ставить такие вопросы как минимум некорректно. Это личное дело каждого, у всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого. Благодарна мужу за то, что мы сейчас в безопасности. Мы тоже помогает на своем фронте", - написала Лилия в своем блоге.

"Домой скоро ехать будете?", - теперь задал вопрос фанат.

"Хочется уже домой, но безопасность сына - превыше всего", - написала честно Лилия в сторис.

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