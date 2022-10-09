Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская активно ведет Инстаграм, в котором рассказывает о себе и говорит о помощи пострадавшим украинцам. Любит также Ольга показать интересные образы и продемонстрировать свою красоту.
Украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская выглядит на 10–15 лет моложе своего настоящего возраста. Она также с легкостью подчеркивает привлекательность различными способами и любит классические наряды с дизайнерской вышивкой.
В этот раз в бордовом платье в патриотичном стиле звезда смогла показать действительно стильный лук. Причем простой макияж только придал свежего вида Ольге, которая всегда рассказывает о своих процедурах в сети.
Конечно, у Ольги есть возможность пользоваться самой дорогой косметикой и лучшими процедурами, но звезда часто рассказывает и об обычных масках для лица дома.
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Также Ольга Сумская старается помогать нашим защитникам и работает с волонтерами. Нередко Ольга рассказывает об этом в социальных сетях и показывает фото и видеоотчеты.
«Поехали вкусности для наших защитников в Харьков! ✋🏻Благодарю фонд stop_crime_foundation и команду serhiikostyra за возможность быть вместе в добрых делах!» - написала Ольга.
Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.
Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.