Вторая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, который ранее вел шоу "Маска" и "Співають всі", снова уехала за границу.

Кристина Горняк отправилась к своим подругам в столицу Австрии Вену, где отпразднует свой день рождения. 10 октября ей исполнится 36 лет. Уже долгое время она не публикует кадров с мужем и намекает на проблемы в личной жизни, но не раскрывает подробностей

В этот раз на своей странице в Instagram Кристина показала и рассказала, как и с кем проводит утро за границей.

"Утренний кофе = утренний донат. Я каждое утро очень благодарна Богу за еще один день, и всем Защитникам за возможность жить! Благодарность и молитва - это хорошо, а если еще и перевести средства для поддержки, то это еще лучше! Вот так сейчас сделаю и вам каждому напоминаю! 🙏Держимся! ❤️", — подчеркнула жена Остапчука.

В сторис Горняк также поделилась кадрами, на которых показала свой лук для прогулки по городу. Она выбрала стильный брючный костюм зеленого цвета.

"Идем пить кофе с подругой, потому что донат уже сделала, а венский кофеек еще не выпила", - говорит Кристина.

Также жена Остапчука показала эффектное видео из ресторана, куда пришла вместе с подругой, которая, пока Горняк начинала свой день с кофе, решила выпить винца.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.