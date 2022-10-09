Кристина Горняк отправилась к своим подругам в столицу Австрии Вену, где отпразднует свой день рождения. 10 октября ей исполнится 36 лет. Уже долгое время она не публикует кадров с мужем и намекает на проблемы в личной жизни, но не раскрывает подробностей
В этот раз на своей странице в Instagram Кристина показала и рассказала, как и с кем проводит утро за границей.
"Утренний кофе = утренний донат. Я каждое утро очень благодарна Богу за еще один день, и всем Защитникам за возможность жить! Благодарность и молитва - это хорошо, а если еще и перевести средства для поддержки, то это еще лучше! Вот так сейчас сделаю и вам каждому напоминаю! 🙏Держимся! ❤️", — подчеркнула жена Остапчука.
В сторис Горняк также поделилась кадрами, на которых показала свой лук для прогулки по городу. Она выбрала стильный брючный костюм зеленого цвета.
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"Идем пить кофе с подругой, потому что донат уже сделала, а венский кофеек еще не выпила", - говорит Кристина.
Также жена Остапчука показала эффектное видео из ресторана, куда пришла вместе с подругой, которая, пока Горняк начинала свой день с кофе, решила выпить винца.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.