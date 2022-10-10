Как пишет Politeka.net, Настя Приходько - известная украинская певица, которая участвовала на шоу "Евровидение". Также звезда снималась в шоу "Маска", где прошла довольно далеко в образе Стрекозы". Настя, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбуке, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Приходько поделилась кадрами, показав, как тренируется на стрельбище стрелять из пистолета. Звезда стояла и целилась, когда ее сфотографировали, держась за пистолет двумя руками.
"Сегодня продуктивное воскресенье….", - написала Анастасия Приходько.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Один выстрел, один труп", "Настя, ты знаешь у кого стрелять, молодец", "Ого, как вы без наушников стреляли", "Это путинское лицо, Настя, я в тебя верю", "Извините, с таким хватом пистолета, как на фото, не будет один выстрел - один труп".
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