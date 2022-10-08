Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая была судьей "Співають всі". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Анастасия вспомнила свои пожелания путину, опубликовав ролик на своей страничке.
"Наверное хочу в его день рождения пожелать владимиру путину, чтобы к нему пришло много гостей: матросы с подводной лодки Курск, дети с бесланской школы, зрители Норд-Оста, омские и псковские десантники с безымянных могил на Донбассе. Чтобы придя домой он слышал их голоса и понял, что он не вечен и там он за все свои поступки ответит", - сказала Приходько.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Присоединяюсь к пожеланиям", "русский мир ему в дом", "Гореть ему в аду", "Отличное пожелание", "А у оно точно сегодня день рождения? Ведь 70 лет назад, день рождения и день регистрации существенно отличались".
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