Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая была на "Евровидении". А в прошлом году знаменитость судила проект "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Приходько, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и активно освещает войну в своем блоге. Не забывает Анастасия и о Фейсбук, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз звезда показала, как приехала в Чернигов, где выступила перед украинскими защитниками. Анастасия вышла на сцену, где стала на колени перед украинскими защитниками.
"Только перед нашими героями стану на колени. Слава Украине", - написала звезда в публикации.
"В городе-герое Чернигов встречали Анастасию Приходько", - было написано под публикацией.
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Фанаты поставили почти 100 лайков и написали комментарий:
"Героям слава".
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