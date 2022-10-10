Певец DZIDZIO (Михаил Хома) активно гастролирует по Украине и за рубежом, поддерживая украинских защитников и пострадавших от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился случившейся с ним неожиданной историей в Чехии.

"Обещание выполнил!!! Невероятная история произошла во время концерта в Праге, где на Благотворительном ужине мужчина по имени Марко из Украины задонатил на ВСУ 7 000 евро! Сделал он это максимально искренне, зажег весь зал, зрители начали активно донатить на ВСУ", - пишет Дзидзьо.

При этом у Марка к Михаилу была только одна маленькая просьба: чтобы певец заехал к его маме в Украине домой и спел ей песню.

"По его глазам было видно, как для него это важно и видно было по Марку, что деньги в жизни зарабатывались нелегко. Я дал обещание сделать это. Так что отчитываюсь: маму Марию и брата Марка - Романа посетил, песню для мамы спел, чаю попил, книдликов наелся. Маму благодарю за хорошего сына, а Марка - за помощь ВСУ и встречу с прекрасной мамой Марией, которая умилила меня до слез рассказом о своей нелегкой судьбе. Украинцы - невероятные, где бы они ни были!", - подчеркнул Хома.

Артист поделился фотографиями и видео своего визита. Для хозяйки он прямо за столом спел песню "Маричка".

Украинцы в комментариях поддержали певца: "Потрясена от того, что господин Михаил очень популярен, но остался просто Человеком. Прекрасный подарок женщине, она повеселела от пения Дзидзьо.Слава Украине!!!", "Михаил, вы невероятный. Марку респект, а маме Марии низкий поклон за то, что воспитала такого сына ❤️"

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цибульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.