Телеведущий продолжает цикл подробных, неизданных ранее частей материала и интервью с выжившими свидетелями ядерного удара по Японии в 1945 году. В этот раз на своей странице в Instagram Комаров анонсировал третий выпуск, посвященный этой теме.

"Фукахори Джоджи из Нагасаки потерял всю семью. Чудом выжил. Его близкие, которые не умерли от самого взрыва, буквально за считаные дни "сгорали" от действия радиации. Ужасающие подробности. Никто тогда не понимал, что произошло, как лечиться. Спустя десятилетия мужчина уже может проанализировать события и чётко сформулировать, как выжить при ядерном ударе", — пересказал Дмитрий историю героя.

Ведущий "Мир наизнанку" также объяснил, зачем именно сейчас выпускает такие видео.

"Это не нагнетание. Это не запугивание. Это история и уникальные свидетельства людей, которые лично пережили ядерный взрыв. Это должен услышать каждый. И дай Бог, чтобы никто из нас с вами никогда не столкнулся с этим в реальности", — подчеркнул Комаров.

Поклонники в комментариях поддержали ведущего: "Нельзя допустить подобного", "Господи, не допусти пожалуйста 🙏 Очень страшно, невыносимо мучительно жить в страхе постоянном😔 Неужели жизнь человека сейчас ничего не стоит? Как мы до этого дошли?".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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