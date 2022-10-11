В съемках новой пародии Юрия Великого также приняли участие Владимир Золкин и актриса «Женского квартала» Анастасия Оруджова, пишет Politeka.net.
Оруджова исполнила роль жены российского оккупанта, попавшего в плен.
В пародии жена пленного оккупанта интересуется у Золкина, когда ее муж уже наконец погибнет, потому что «она за него сильно переживает», но «Ладу присмотрела».
«Такую, знаете, красненькую. Под цвет ногтей, а их всего лишь две осталось, они ваще тут разлетаются как горячие пирожки. И хотелось бы, чтобы Ваня побыстрее разлетелся уже», - говорит жена оккупанта.
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В разговоре с мужем «Настюня» просит его позвонить ей после семи, потому что она на маникюре, а она «месяц ждала, чтобы сюда попасть».
«Что у тебя с лицом, что они с тобой сделали?» - спрашивает жена оккупанта.
«Ну что сделали, помыли меня!», - отвечает Ваня.
В комментариях к пародии пользватели Сети благодаря Великого за новую возможность улыбнуться и посмеяться, а также высказывают «отдельнй респект» Золкину.
«Я представляю, как Золкин себя сдерживал, чтобы не засмеяться. Юрий, браво! Вы лучший!», «Титан юмора и оплот серьезного здравомыслия , коллаборация которую мы так ждали», «Ребята вы все вместе настолько реалистичны, каталась от смеха, как такое можно было придумать», «мимика Насти - отдельный шедевр», «Кооперация просто космос», «Шикарное трио», - пишут в комментариях к видео.
Напомним, ранее Юрий Великий высмеял Медведчука на "приеме" у Путина.
Также сообщалось о пародии Юрия Великого на Сергея Шойгу, которую оценили даже россияне.
Ранее Юрий Великий снял пародию на туристку из Крыма.