21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes Дениса Жаданова (вице-президента IT-компании Readdle).

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. На этот раз Евдокименко показала эффектное фото с прогулки по Манхэттену. Соня выбрала смелый вечерний наряд черного цвета с открытым декольте и животиком, а также дополнила образ массивными серьгами.

На публикацию сразу же отреагировал возлюбленный внучки Ротару. Денис оставил в комментариях эмодзи ❤️🙌 .

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами: "Вау!! Какая Красавица!Бомбическое фото!🔥", "Ты потрясающая, Софья! Ты замечательный Ангел на этой планете Земля! 💃🌹 ты солнышко!", "Идеал", " красивая и стильная !!!👏🔥"

Оценило своими лайками публикацию все звездное семейство: и ее бабушка София Ротару, и отец, и брат Анатолий, который недавно после незаконной попытки пересечения границы таки вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.