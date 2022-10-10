Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая на своей странице в Instagram опубликовала видео из украинской столицы.

Как пишет Politeka.net, утром в понедельник, 10 октября, россия нанесла ряд ракетных ударов, в том числе по центру столицы Украины. Это первая подобная атака Киева с 26 июня. Одновременно серии ракетных ударов подверглись и многие другие области Украины.

Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая на своей странице в Instagram опубликовала видео из украинской столицы, отметив, что ракетный террор не сможет запугать нас.

"На видео — всего один из десятков попаданий по всей Украине. Почти 6 часов тревоги, более 80 ракет… Наш противник — зло, страна-террорист. Они думают, что могут сломить нас, но только закаляют наш дух и лелеют силу бороться", - уверена певица.

Также она добавила, что музеи, филармонию, пешеходный мост и еще десятки разрушенных построек мы восстановим и обязательно победим, чтобы россия не придумывала и как бы не атаковала Украину.



"Мои соболезнования семьям пострадавших. Обнимаю", - заключила солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая.

В комментариях украинцы проклинали россиян и отмечали, что верят в нашу победу. Повылазили и россияне, которые радовались из-за бомбожек украинских городов.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

Как Politeka сообщала, KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.