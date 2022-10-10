Звездный шеф-повар родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашего государства. В этот раз на своей странице в Instagram Эктор эмоционально прокомментировал вражеские ракетные удары.

"24 февраля 2.0. Вы можете со мной быть не согласны, но я в этом очень сомневаюсь — это просто страна, за которой неизбежно идет расплата. За всю ее кровавую, гнилую и мерзкую историю. Я смотрю кадры жертв в центре Киева, ночные обстрелы Запорожье, прилеты по Днепру - и вижу эту расплату. Читаю каждую минуту по 15 чатов с новостями - и вижу эту расплату. Каждые 5 минут пишу всем близким - и вижу эту расплату", - пишет Хименес-Браво.

Эктор также резко высказался о сущности россиян и их будущем.

"Они все инфицированы, с молоком у матери впитывают это дерьмо, какое из них лезет. Думают, что они "великий народ" - а на самом деле тупые бактерии с рабским мышлением. Думают, что с ними Бог - но он их оставил еще на зарождении этого государства. Мы вам никогда не простим. НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ. И ваши дети, и дети их детей минимум в 5 поколениях — будут рождаться и сожалеть до последней минуты, что родились. Возродиться душе в россии — это всегда было наказанием, а теперь это просто ад на земле", - подчеркнул судья "Мастер Шеф".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.