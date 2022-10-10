Певица Джамала отметила, что после сегодняшнего массированного обстрела у нее появилось чувство дежавю и она вспомнила начало вторжения россии 24 февраля.

Как сообщает Politeka.net, в понедельник, 10 октября, россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Взрывы раздались в Киеве, Днепре, Львове и других городах. На обстрелы отреагировали многие, не смогла игнорировать этого и украинская певица Джамала, которая сейчас находится в Польше. Знаменитость опубликовала пост на своей странице в Instagram и рассказала, что позвонила мужу и родным.

Певица подчеркнула, что 83 ракеты были запущены утром по украинским городам: Запорожье, Одесса, Харьков, Львов, Киев и другие попали под обстрел россиян.

"Они больше даже не пытаются врать об ударах по военной и критической инфраструктуре. Летит в офисы, детские площадки, парки. По данным, полиции не менее 10 жизней среди гражданского населения мы уже потеряли, еще около 60 человек ранены", - отметила Джамала.

Певица отметила, что после сегодняшнего массированного обстрела у нее появилось чувство дежавю и она вспомнила начало вторжения россии 24 февраля. При этом, поговорив с родными и друзьями, она поняла, что много изменилось в душе украинцев за семь месяцев войны.

"Кажется, будто 24 февраля повторяется, но общаясь с друзьями, мужем и родными, я понимаю одно — любой страх или отчаяние исчезло. На смену нам пришла ярость за террор от россиян", - заключила Джамала.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".