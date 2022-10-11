Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фотографии и видео утренних "прилетов" в Киеве и высказалась о бесчеловечности российской армии.

На кадрах можно увидеть моменты "прилетов", снятые очевидцами и камерами уличного видеонаблюдения, а также масштабы разрешений, которые они нанесли. По словам Светланы, российская армия ведет себя жестоко и бесчеловечно по отношению к мирным людям, которые живут в Украине.

В подписи к публикации Лобода высказалась: "Сегодняшнее утро для каждого украинца началось с массового ракетного удара, который один за одним БЕСЧЕЛОВЕЧНО и ЖЕСТОКО вновь и вновь наносят войска РФ. Ракеты были направлены в каждый город Украины. На данный момент официально подтверждены взрывы в Киеве, Днепре, Львове, Тернополе и Запорожье. Больше всего сегодня пострадал Киев. Известно, что в результате ракетного удара погибло 8 человек и 20 ранены. Точное количество жертв ещё устанавливается. Дорогие, берегите себя! Не игнорируйте сигналов тревоги! И не выходите из укрытий, пока не представится это возможным".

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