Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто делится с поклонниками яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила мрачное фото и обратилась к украинцам.

На новой фотографии Илона запечатлела себя, видимо, в укрытии и рассказала, что она этот день, 10 октября, начала тревожно, как и все украинцы. Перед камерой артистка появилась в теплом уютном наряде, ее волосы небрежно уложены, а на лице н грамма косметики.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Этот день начался тревожно и жутко, но мы должны держаться, молиться и донатить нашим ребятам, защищающим нашу страну. Понимаю, что очень тяжело, но попытаемся не паниковать и не усложнять ситуацию в стране. Тем более враг и ждет именно этого. Старайтесь избегать очередей, пробок, стихийно не паниковать, действовать в соответствии с рекомендациями правительства, молиться и держать тыл. Если мы пережили 24 февраля, переживем, и это все! Пожалуйста, берегите себя и не пренебрегайте тревогами! За нами правда и с нами Бог!".

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