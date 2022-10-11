На своей странице в Instagram Ротару разместила кадры с горящими и обугленными машинами, детскую площадку с огромной воронкой, поврежденным бизнес-центром. Страшные кадры певица прокомментировала наклейкой в виде разбитого сердца и короткой подписью «Киев. 10.10. 2022».
Напомним, в этот день центр укранской столицы подвергся вражеской ракетной атаке. Погибли мирные люди, которые ехали или шли на работу. Так, известно, что в одной из машин находилась молодая женщина, которая успела завезти маленького сына в сад и спешила на работу. Она погибла.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Сегодня 5-летний Григорий стал круглой сиротой": журналистка рассказала о трагедии после обстрела Киева
"Будьте готовы": Лукашенко объявил о размещении военных рф, что известно об их количестве
Могилевская похвасталась отдыхом и неожиданно нарвалась на критику и реакцию Козловского: "Я знаю, что..."
Вместо подъезда - дыра, пылает пожар: в Запорожье новая трагедия, кадры с места
Добавим, что София Михайловна редко выходит на связь. Так, ее последний пост в Instagram датирован 7 августа. Тогда, в день своего юбилея, артистка рассказала, что находится в «свем месте силы» - в селе Маршинцы Черниговской области.
«Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь», - рассказывала Ротару, добавив, что действительно сейчас редко пишет в соцсетях.
Также София Михайловна призналась, что сейчас не время праздновать юбилей:
«Сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего Дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о Любви и Мире».
Напомним, Андрей Данилко рассказал, к кому на могилу он носит гвоздики.
Также сообщалось, что Лобода высказалась о действиях российской армии в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что "Холостячка" и актриса Ксения Мишина призвала украинцев не паниковать.