75-летнюю Софию Ротару потрясла трагедия в Киеве, жертвами которой стали 6 человек, ранения получили 50 человек.

На своей странице в Instagram Ротару разместила кадры с горящими и обугленными машинами, детскую площадку с огромной воронкой, поврежденным бизнес-центром. Страшные кадры певица прокомментировала наклейкой в виде разбитого сердца и короткой подписью «Киев. 10.10. 2022».

Напомним, в этот день центр укранской столицы подвергся вражеской ракетной атаке. Погибли мирные люди, которые ехали или шли на работу. Так, известно, что в одной из машин находилась молодая женщина, которая успела завезти маленького сына в сад и спешила на работу. Она погибла.

Добавим, что София Михайловна редко выходит на связь. Так, ее последний пост в Instagram датирован 7 августа. Тогда, в день своего юбилея, артистка рассказала, что находится в «свем месте силы» - в селе Маршинцы Черниговской области.

«Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь», - рассказывала Ротару, добавив, что действительно сейчас редко пишет в соцсетях.

Также София Михайловна призналась, что сейчас не время праздновать юбилей:

«Сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего Дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о Любви и Мире».

Напомним, Андрей Данилко рассказал, к кому на могилу он носит гвоздики.

Также сообщалось, что Лобода высказалась о действиях российской армии в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Холостячка" и актриса Ксения Мишина призвала украинцев не паниковать.