В этот раз на своей странице в Instagram сообщил, что прошелся по местам ракетных атак по столице, и резко высказался о россиянах.

"Во всем, что нас окружает, есть правила. Гласные и негласные. Даже в преступных группировках есть правила и принципы. Война – не исключение, в ней есть правила. Россия сегодня их нарушала, все - гласные и негласные. Война должна проходить на поле боя, в зоне боевых действий. Не справляясь в честном бою, Россия вынесла войну за поле боя и перенесла в мирные города. Война-войной, но при чем тут жилые кварталы, детские площадки, туристические объекты, парки, офисы, прогулочные зоны?", — пишет Комаров.

Ведущий своими глазами увидел, что рф избрала самый низкий, бесчеловечный, позорный способ ведения боя.

"Рашка, хочешь доказать, что ты такая большая и сильная страна? Так докажи в честном бою – например, под Харьковом или Херсоном. СлабО? Увы, Россия не умеет честно воевать, а способна только подло закидать мирные города ракетами, убивать и калечить обычных людей. А в своих новостях врать и назвать это «военными объектами». Еще поражает, что огромнейшая часть населения России стала душевнобольной (и сейчас докажет это в комментариях). А ну ка, русские, вопрос – чем вам не угодила детская площадка в парке Шевченко? Какой там военный объект уничтожен?", — добавил Дмитрий.

Комаров также подвел краткий итог об увиденном.

"Так вот, какие у меня чувства после увиденного за день? Главное – презрение. Я не уважаю вас, россияне. Я презираю ваше правительство и армию. Я презираю каждого из вас, кто рад этой войне", — подчеркнул ведущий.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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