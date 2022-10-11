На своей странице в Instagram звезда показала, как прошел их вечер после массированного обстрела оккупантами Киева 10 октября, после чего многие украинцы остались без света, а многие специально выключили его, чтобы снизить нагрузку на электросеть.
Осадчая поделилась трогательным кадром, на котором сидит за столом, обнимая 5-летнего Ивана и маленького Даниила, которому в августе исполнился всего год.
"Вечер свечей и объятий 🙏🏻Благодарю всех, кто присоединился к сохранению электроэнергии для скорейшего возобновления сетей 🙏🏻Сложный день и тот вечер, в который обязательно нужно обнять самых родных и сказать, как сильно вы их любите 🙏🏻", - подчеркнула Катя.
Поклонники в комментариях поддержали ведущую:
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"Как на Рождество! Именно сейчас рождается, в муках и слезах, самый патриотический вид украинцев!! Украинцы, которые будут едины как никогда, украинцы, борющиеся за настоящую свободу!!!";
"Катя, как хорошо вы напомнили о важности вечера со свечой сегодня ❤️";
"Украинцев не сломать! Такие действия только объединяют нацию и мир против врага";
"Возле вас с Юрой Ванюшка И Данюшка! А это - самое главное!!!!";
"Вы очень красивая и мудрая женщина-восхищаюсь Вами❤️".
Напомним, Катерина Осадча заметила в Финляндии толпы россиян и рассказала, как их отличить.
Как сообщала Politeka, Катерина Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.
Также Politeka писала, Катерина Осадчая засветилась с известным продюсером за границей, фото.