Как сообщает Politeka.net, украинский певец Владимир Дантес поделился забавной публикацией в Instagram Stories, которая касается известной украинской исполнительницы Натальи Могилевской и массового ракетного удара по территории нашей страны, произошедшего утром 10 октября 2022 года.

Наталья Могилевская и Владимир Дантес находятся в дружеских отношениях, раньше они сотрудничали. Но артиста изрядно рассмешило сообщение, которое он увидел в твиттере. Поэтому Владимир поделился им в личных Instagram Stories.

"Уважаемые киевляне, во время воздушных тревог, старайтесь избегать станции метро Позняки. Туда приходит Наталья Могилевская, начинает петь и делает укрытие практически непригодным для использования", - написал пользователь твиттера Саша Кульчицкий опубликовал сообщение.

Владимир Дантес опубликовал скриншот этого сообщения на личной странице и отметил, что его это очень рассмешило.

Стоит отметить, что украинская певица Наталья Могилевская 10 октября спела в метро вместе с украинцами, которые прятались там во время массированного ракетного обстрела российскими оккупантами Киева, гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

Напомним, Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом украинцев.

Также Politeka писала, Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.



