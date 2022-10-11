Известный украинский актер Константин Войтенко и чемпион Украины по бальным танцам Антон Нестерко объединились ради победы Украины в войне. Они активно волонтерят и собирают деньги для ВСУ.

Как признался актер, сейчас он не снимается, ведь для него на сегодняшний день важно помогать защитникам. Кроме того, в интервью для "Сніданку з 1+1" артист рассказал, что за это время его благодарили не только за помощь, но и за роли, которые тот исполнял.

Сейчас актер помогает ВСУ, закупает вместе с волонтерами и Антоном Нестерко все необходимое для армии. Как признается звезда комедийных сериалов, для него сейчас на первом месте волонтерство и по-другому он не может.

"С начала войны я раздумывал о том, что умею. Например, умею снимать скетчи, какие-то позитивные видео. Начал снимать. Но потом я понял, что этого мне не хватает, ведь я хочу делать что-то своими руками. Я хочу помогать и понимать, что я помогаю физически. Потому и выбрал волонтерство", - пояснил Константин Войтенко.

Актер добавил, что сейчас киноиндустрия поставлена на паузу и он не уверен, когда съемки начнуться снова, но чувствует, что находится именно сейчас там, где должен быть. Кроме того, финалист "Танців з зірками" считает, что отснятые комедийные и легкие сериалы сейчас очень важны.

"Я четко понял, что у меня классная профессия. Я в нормальных и классных проектах снимаюсь и нужно в них сниматься дальше. Вот сейчас показывают проекты со мной - они позитивны и поднимают настроение. Сейчас людям очень нужна эта энергия, нужен смех и нужно переключаться", - уверен Константин Войтенко.

Напомним, финалиста "Танців з зірками" Войтенко прорвало на откровения после развода.

Как сообщала Politeka, Войтенко записал обращение к женам российских солдат.

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