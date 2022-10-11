Сыновья украинской певицы долгое время находились в Турции вместе с ее сестрой, но недавно Джамала перевезла их в Польшу.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала находясь за границей в Польше продолжает раздавать интервью, поражать зрителей стильными и элегантными образами. Певице уже удалось перевести и детей в Варшаву и даже записать малышей в садик. На своей странице в Instagram певица показала, как собирала сыновей в детский садик.

Сыновья украинской певицы долгое время находились в Турции вместе с ее сестрой, которая давно там проживает и забрала мальчикой к себе, пока их звездная мама давала благотворительные концерты. Недавно ей удалось перевести их в Польшу.

Эмир и Селим активные мальчики, они любят безобразничать с маминой одеждой, а также выявляют талант к музыке - поют и танцуют. Но в садик идти не хотелось младшему сыну Джамалы - он расплакался прямо на пороге и не хотел выходить из дома.

"Первый день в садике", - подписала фото певица.

После того, как певица отвезла мальчиков в садик, она поехала на студию звукозаписи, где встретила музыканта и создателя песен Дмитрия Дредлока. Как поделилась артистка, эта встреча принесла ей много положительных эмоций.

"О да. Эта неожиданная случайность. Очень благодарна за каждый день, как никогда", - призналась Джамала.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".