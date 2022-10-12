Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась кадрами из закулисья польских "Танцев со звездами", в которых принимала участие, а недавно по решению жюри покинула шоу.

В коротком видео можно увидеть подготовку к съемкам, сами прямые эфиры, репетиции Джамала с ее польским партнером Яцеком Ешке, искрение эмоции, переживания и волнение. По словам артистки, она очень сдружилась с командой телеканала, где показывали "Танцы со звездами", а также благодарна всем, кто ее поддерживал все это время.

В подписи к публикации Джамала написала: "Это были 2 крейзи-крейзи месяца, пронесшиеся как мгновение. Естественно, хотелось бы продолжать этот марафон, но он завершается с большим чувством гордости и благодарности. Хочу зафиксировать победы здесь для потомков. Впервые в @tanieczgwiazdami был иностранный участник. Впервые в истории проекта был запущен благотворительный сбор. Который, кстати, продолжается! Но уже сейчас поделюсь, что еще до старта "Танцев" @fundacjapolsat передала 5 миллионов злотых в поддержку Украины. Яцек Ешке, друг. Отдельная благодарность тебе за терпение и позитив, которые спасали меня, когда даже дышать было тяжело".

Напомним, "Мы выстоим": "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.

Как сообщала Politeka, "Враг ждет именно этого": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что не стоит делать во время войны.

Также Politeka писала, что "Бесчеловечно и жестоко": Лобода высказалась о действиях российской армии в Украине.