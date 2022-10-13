Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк балует не только чувственными кадрами, но и будоражит умы рассуждениями на важные жизненные темы, вдохновляет девушек и призывает их полюбить и принять себя. В этот раз на ее странице в Instagram появился пост о том, что ее ценности сейчас изменились.

Как отметила Кристина Горняк, сейчас для нее моменты спокойствия стали очень ценными. Жена телеведущего начала ценить возможность просто посидеть на солнышке с кофе в руке.

"Моменты спокойствия стали очень ценными! Иногда я думаю: что каждая секунда сейчас - это сюрприз, который может быть и приятным, и не очень... вот я все чаще замечаю один и тот же момент - останавливайся и восхищайся проживая его!", - добавила жена ведущего Владимира Остапчука.

Кроме того, она опубликовала снимок на котором позировала с кофе в руке, подставив лицо к солнышку. В качестве повседневного образа она выбрала простые вещи: пиджак в полоску, белую футболку и прямые джинсы. Образ дополняли лоферы и солнцезащитные очки в широкой оправе.

Пользователи сети засыпали Кристину Горняк множеством комплиментов: "Берегите себя, пожалуйста. Вы невероятная", "Какая вы замечательная", "Время не имеет над тобой власти! Красавица!", "Яркое солнышко".

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