Дженнифер Лопес заинтересовала своим новым увлечением и показала поклонникам, над чем так долго трудилась.

53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес заинтересовала необычной новинкой и рассказала о том, как важно поощрять желания говорить на разных языках. Впервые за долгое время Лопес рассказала не о своей косметике или новых успехах, что и привлекло внимание.

«Моя первая детская книга вышла сегодня! Я так горжусь этим забавным двуязычным игровым приключением и не могу дождаться, когда вы познакомитесь с Полло. Все всегда лучше, особенно когда детей рано начинают учить испанский в увлекательной игровой форме!!!» - призналась Лопес.

В сети были заинтересованы новым увлечением Лопес:

«Очень люблю это и не могу дождаться, чтобы прочитать вместе с семьей!; Вау 🤩 детишки из квартала; Симпатичный вид!!!❤; благодарю за работу, Дженни❤️; Не могу дождаться этого!!! Мой уже заказан 😍 горжусь тобой мама ❤; 👏Вы меня удивляете! Поздравляю тебя и маму Джимми ❤️».

В сети поклонники нередко представляют интересные кадры с артисткой, показывая оригинальный варианты нарядов для нового сезона. В этот раз подборка впечатлила пользователей Инстаграм.

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