Відомий телеведуий і продюсер Ігор Кондратюк показав, на що окупанти перетворили його рідну Херсонщину.

Так, за словами Кондратюка, на кадрах – село Заградівка, у якому він прожив до свої майже 6 років. Де поховані його мама, бабуся, дід і ще багато рідних людей.

«Це найкраще село України для мене - Заградівка на півночі Херсонщини… Дід працював ветеринаром, їздив на бідарці, і давав мені тримати віжки (ми називали іх "вожі"). Влітку на світанку він мене тягнув на Інгулець. Ловив рибу, а я досинав у човні...», - розповів Кондратюк на своїй сторінці в Facebook, побажавши росіянам, щоб всі їхні "малі батьківщини" стали такими ж, як дідова Заградівка зараз.

«Саме існування путінської росії зараз - це суцільна "мова ненависті"! Рашисти - покидьки планети Земля», - підкреслив Кондратюк.

У свою чергу користувачі Fb висловлюють Кондратюку співвчуття і шлють прокльону на адресу російських окупантів.

«Біль нестерпна. Тримайтеся, Пане Ігор», «Путінські нелюди! Тварюки! Згиньте з нашої землі», «Це жах!», «Тварі і мразі», «Моя дорога, Херсонщина. Яка біль дивитися на це. Путінські нелюди», - пишуть українці у коментарях.

Додамо, що мама Ігоря Кондратюка померла, коли йому було всього 7 років.

«У неї був рак. У ті часи рак... Вони тільки в лютому помітили, що з грудьми є проблема, і в червні її вже не стало», - розповідав Кондратюк в одному зі своїх інтерв’ю.

Відомо, що через деякий час у Ігоря з’явилася «нова мама» і маленький брат.

Додамо, що Ігор Кондратюк також розповів, чи вдалося його родичам на Херсонщині врятуватись від окупантів.

Також Кондратюк розповідав, що у його дім під Києвом влучив снаряд від російського «Граду».

Крім того, Кондратк зізнався, на які гроші зараз живе.