Напомним, между Кондратюком и Козловским уже 10 лет идет конфликт из-за денег. Кондратюк требует от певца большую сумму.

«На мне висят миллионы, которые я должен ему заплатить. Я не могу воспользоваться своими кредитными картами. Если на них упадет хоть какая-то сумма, то она сразу же будет арестована. 10 лет он морально убивает меня, мне совесть не позволила бы так поступать. Я понимаю, если бы у Кондратюка были другие возможности, и он был высокопоставленным чиновником, он бы меня точно закатил в асфальт. Просто бы меня не было», - говорил Козловский в своем интервью Славе Демину.

Сам Кондратюк тоже не забывает об этом долге и обвиняет Козловского, что тот ему деньги не отдает. Кстати, по его мнению, интереснее и талантливее Козловского является другой победитель «Шанса» — Павел Табаков.

«Его песни лучше, чем у Виталия. Паша пишет детские рождественские мюзиклы, популярные во Львове. С точки зрения музыкальной профессии Табакову нет равных среди всех победителей данного проекта», – сказал Кондратюк в интервью Рамине Эсхакзай.

Напомним, Павел Табаков – победитель пятого сезона телепроекта "Шанс", полуфиналист второго сезона шоу "Украина имеет талант", а также победитель телепроекта "Голос Страны-2" в команде Дианы Арбениной.

Участник национального отбора в Евровидение-2011.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк также рассказал, удалось ли его родственникам в Херсонской области спастись от оккупантов.

Также Кондратюк рассказывал, что в его дом под Киевом попал снаряд от российского «Града».

Кроме того, как писала Politeka.net, Кондратк признался, на какие деньги сейчас живет.