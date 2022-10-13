Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поняла важную тему и обратилась к украинцам.

На своей странице Катя опубликовала фрагмент видео с концерта российской звезды Земфиры, которая вроде как поддержала Украину и рассказала, что молится об окончании войны. Однако, и в этом факте Катя обратила внимание на важную деталь. По словам телеведущей, у зрителей концерта на входе забирали украинские флаги. Кроме того, Осадчая напомнила, что на концертах в Москве в начале войны Земфира ничего не сказала о происходящем и не призвала россиян протестовать и останавливать агрессию из правительства.

В подписи к публикации телеведущая призвала украинцев прекратить искать "хороших русских". "Трудные дни и очередное осознание, что рядом с нами не один карлик-террорист, а целая огромная нация террористов, которые последние дни пишут, как нам и надо. На фоне этого мы все равно продолжаем искать "хороших русских" и хватаемся за крохи их поддержки. За слова против войны благодарим, но давайте смотреть всегда глубже. Россияне нас не понимают и не поймут. Все", - написала Осадчая.

Напомним, "Возможно все": Решетник обратился к украинцам с коротким посланием, фото.

Как сообщала Politeka, "Люди-волшебники": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как восхищен украинским народом.

Также Politeka писала, что "Впервые в истории проекта": Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".