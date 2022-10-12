Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала кадры, на которых позирует с необычным браслетом на руке и рассказала о его значении.

Как видно, на новой фотографии Наталья запечатлена в уютной комнате, сидя за столом. Перед камерой она пояивлась в светлой кофточке, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезное выражение. При этом артистка сложила руки перед лицом и демонстрирует небольшой браслет.

Как оказалось, это украшение сделано из стали, которую изготовили на заводе "Азовсталь" перед началом войны. Можно заметить, что на кусочке металла выгравировано украинский трезубец.

В подписи к публикации Могилевская рассказала о своем необычном украшении: "МЫ – АЗОВСТАЛЬ, как символ несокрушимости, мужества и силы духа всего народа. Браслет, сделанный из последней довоенной партии легендарной Азовстали. Символ невероятного мужества и отваги. Покупая браслет, вы помогаете Вооруженным силам Украины. 100% прибыли от его продажи будет перечислено через фандрейзинговую платформу UNITED24 на проект "Армия дронов", чтобы усилить украинских защитников на фронте. Первая лимитированная партия в 10 000 штук была распродана в первый день. В настоящее время готовится новая партия. Не упустите".

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