Летом артист все же вернулся в Киев, но долгое время Дмитрий Монатик и его семья были за границей.

Известного украинского музыканта Диму Монатика и его семью полномасштабная война застала в Барселоне (Испания), куда они отправились отдыхать накануне. После 24 февраля певец, как и миллионы других его соотечественников, не знал, как действовать правильно.

В интервью для Маши Ефросининой он объяснил, почему после начала войны остался с семьей за границей.

Монатик признается, что из-за решения не возвращаться в Украину его мучила совесть, однако с первых дней войны он и Ирина начали активно помогать беженцам и военным, в результате чего музыкант убедился – он все делает правильно.

"Это было очень сложно. У нас один чемодан. Мы не знаем, куда нам ехать, что делать. Нас лишили жизни. И нам нужно что-то думать. У нас двое маленьких детей. И я не могу в такое сложное время, когда мы абсолютно ничего не понимаем, просто взять и все: "Я ушел". Я не мог оставить их на произвол судьбы", – ответил музыкант Дмитрий Монатик.

Летом артист все же вернулся в Киев. Он до сих пор продолжает ездить за границу с благотворительными шоу, однако теперь каждый раз возвращается домой и выступает перед украинскими защитники.

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.