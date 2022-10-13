Хиты Аллы Пугачевой, похоже, попали в опалу после ее смелых заявлений и уезда из россии с детьми без обратного билета.

Напомним, в сентябре Алла Пугачева впервые публично выразила осуждение развязанной Кремлем войны против Украины. Это произошло после того, как ее супруга Максима Галкина, который давно не скрывает своего негативного отношения к так называемой «спецоперации», признали в россии иноагентом.

Пугачева, в свою очередь, призвала ее также признать «иноагентом».

«Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», - написала тогда певица.

Разразился скандал, Пугачеву, которая не закрывает возможность комментировать свои посты в Instagram, атаковали недруги. После этого певица опубликовала еще несколько эмоциональных постов и в конце-концов опубликовала фото из страны, где она сейчас находится – из Израиля. Пугачева призналась, что счастлива и поблагодарила тех, кто остается на ее стороне, за поддержку.

Однако в россии Пугачеву и ее семью не простили – появилась информация, что Галкина хотят лишить родительских прав, а всю семью певицы оставить без замка в подмосковной деревне Грязь.

И вот в россии начали отменять песни Аллы Борисовны. Так, Уральский государственный театр эстрады убрал из афиши анонс концерта «Алла Tribute», в котором должны были исполняться известные песни Пугачевой, пишет РБК.

В пресс-службе театра заверили, что замена произошла «по техническим причинам». Вместо трибьюта Пугачевой будет показана концертная программа «Песни любви».

В театре концерт «Алла Tribute» называли «признанием в любви Примадонне». Проектом, созданным «с необыкновенным азартом и небывалым вдохновением». «Безусловно, для всех она разная. И в то же время для всех она — своя — Алла. Воплощение нашей Родины, которая поет! Алла Пугачева — олицетворение лучших качеств России — таланта, душевности, искренности», - описывали шоу создатели проекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что песни Пугачевой негласно убрали из эфира «Русского радио». В «Русской медиагруппе», владеющей радиостанцией, заявили, что композиций певицы нет в эфире, поскольку она давно не выпускала новых песен, «которые соответствовали бы запросам аудитории».

Также сообщалось, что внук Пугачевой Никита Пресняков получил повестку в армию. Вскоре актер и музыкант опроверг эту информацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пугачева эмоционально высказала недругам, что о них думает.