Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая организовала съемку на улице и показала, что носит в повседневной жизни

Как сообщает Politeka.net, мешковатые, немного свисающие, будто на пару размеров больше, вещи выбирают все больше знаменитостей. Любит такие удобные и повседневные вещи также солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая. Артистка организовала съемку на улице и показала, что носит в повседневной жизни. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Александра Зарицкая покрасовалась на камеру в удлиненной толстовке яркого фиолетового цвета с принтом и написями на рукавах. Примечательно, что она попутно засветила свое лицо без макияжа. Кроме того, ее волосы были собраны в незатейлевый пучок, а несколько прядей падали у лица. Певица забавно позировала и дурачилась, мягко улыбаясь. Чтобы хорошо носить мешковатую одежду, вы должны быть уверены в себе, что доказала певица.

"Как вы? Такая сложная неделя. А еще только четвер. Время, когда окей будет not ok", - подписала соответствующий кадр певица.

Украинцы в комментариях делились, как переживают это время и также не забыли сделать комплименты натуральной красоте Александре Зарицкой.

"Воооу! Как это красиво", "Хочу такое худи", "В Запорожье страшно, каждую минуту ждёшь очередную ракету", "Очень вау", "А что это за красивая такая девочка", - писали в комментариях.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

Как Politeka сообщала, KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.



