Как сообщает Politeka.net, массированные ракетные обстрелы россия нанесла по Украине 10 октября, но желаемого результата не получила. На это обратила внимание жена телеведущего Григория Решетника, которая опубликовала пост в Instagram, восхитившись силой духа украинского народа.

Кристина Решетник призналась, что после последних ракетных обстрелов, была уверена, что все вернувшиеся домой снова начнут бежать подальше в безопасное место. Но получилось лишь наоборот и украинцы утерли нос оккупантам.

"Но нет, на улицах так же много людей, детей на площадках больше, чем было раньше. Бесстрашный, сильный, волевой народ у нас, независимый и незламный", - подчеркнула она.

Кроме того, многодетная мамочка показала счастливое фото с совместной прогулки со своим маленьким сыночком Сашей. Кристина Решетник, одетая в светлый костюм и курточку, счастливо улыбалась рядом с коляской.

Украинцы в комментариях согласились с ее выводами и отметили, что бежать никуда не будут: "24 февраля никуда не убегали и сейчас не будем. Здесь наш дом и все вместе мы преодолеем эту орду", "Линия страха перейдена", "Мы стали сильнее", "Просто, куда уж убегать", "Тоже самое ощущение, когда вышла сегодня в парк с малышами и увидела все тех же мам с детскими колясками".

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

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