Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила странное фото, а в подписи к нему разразилась гневным постом к хейтерам.

В своем послании Слава провела тонкую аналогию, суть которой в том, что человек, который не разбирается в проблеме, не должен совать в нее свой нос. Это певица объяснила на примере – если человек не имеет медицинского образования, он не может быть психологом и "ковыряться в голове" другого человека. По словам артистки, точно так же и с шоу-бизнесом.

"Психолог или психиатр? Может ли человек, который не имеет медицинского образования, ковыряться в голове? Нет! Нет! Нет! И ещё раз НЕТ! Сорян, но вы не патологоанатом! Есть биохимические процессы и их нужно, как минимум понимать. Есть гормональные сбои и они тоже должны быть, как минимум зафиксированы и изучены. А для этого давайте закончим, хоть одно мед заведение, где об этом вам расскажут. Все остальное – вы не лечите, а калечите Субъективно объективное! Человек без медобразования не может ковыряться в голове, обосновывая это своим опытом из туалетной бумаги! Наш шоу-бизнес сейчас – дно! Точно такое же! И проблема, что мы все это понимаем, но принимаем! Ни слова о музыке, а только спекуляция на трагедии. Извините, что російською! И мне ПО@уй, что вы будете писать, ибо мозгов понять – хватит у всех, а признать этот факт из-за рамок нет!", - напсиала Каминская.

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