Певец Дмитрий Монатик рассказал, как получил самое страшное в жизни известие и как пережил горе, которое не угасает до сих пор.

По словам Монатика, он очень хорошо помнит этот день и все время возвращается в эти ощущения.

«Немножко угасло, но первые концерты – это просто… это просто флеш-беки. Я помню, как мне перед выходом на большой концерт, было очень много людей, сказали, что не стало папы», - рассказал певец в интервью Маше Ефросининой.

Это произошло семь лет назад в июле 2015 года. О страшном известии Монатику тогда сказала жена Ирина.

«И я… нет слов. Это было очень неожиданно. Мне сказала Ириша, а потом уже начали все звонить», – вспоминает артист.

По его словам, следующие концерты он отменил, но этот должен был отработать, потому что буквально уже был за кулисами.

«Знаешь, что меня немного успокаивало. Он все время очень хотел приехать в Киев на концерт, как раз вышла «Мокрая девочка». Ему очень нравилась эта песня. И я начал себя успокаивать мыслью, что он сейчас на этом концерте и он как для него. Как для него. Но все время текли слезы, весь концерт», – рассказал Ефросининой Монатик.

От интенсивных движений и большого количества танцевальных движений слезы смешались с потом на лице, поэтому собравшиеся на концерте не заметили, что душа певца «разбита».

«Было так сложно настроиться и дарить классные эмоции, когда у тебя просто чёрный день. И тогда это был один из первых моментов, когда я понял, что профессия артист - очень сложная профессия», - признался Дмитрий, добавляя, что артистам бывает сложно и эмоционально, и морально, и больно на душе.

Дмитрий очень сожалеет, что отец не увидел триумфа сына на НСК «Олимпийский», во Дворце Спорта, не успел порадоваться его наградам.

«Я думаю, он во многих моментах гордился бы», - говорит Монатик.

Напомним, Монатик ответил, почему вместе с семьей скрывался от войны за границей.

Также сообщалось, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт.