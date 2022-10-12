Влітку артист все ж таки повернувся до Києва, але довгий час Дмитро Монатік та його родина були за кордоном.

Відомого українського музиканта Діму Монатіка та його родину повномасштабна війна застала у Барселоні (Іспанія), куди вони вирушили відпочивати напередодні. Після 24 лютого співак, як і мільйони інших співвітчизників, не знав, як діяти правильно.

В інтерв'ю для Маші Єфросиніної він пояснив, чому після початку війни залишився із сім'єю за кордоном.

Монатік зізнається, що через рішення не повертатися в Україну його мучила совість, проте з перших днів війни він та Ірина почали активно допомагати біженцям та військовим, внаслідок чого музикант переконався – він усе робить правильно.

"Це було дуже складно. У нас одна валіза. Ми не знаємо, куди нам їхати, що робити. Нас позбавили життя. І нам треба щось думати. У нас двоє маленьких дітей. І я не можу в такий складний час, коли ми абсолютно нічого не розуміємо, просто взяти і все: "Я пішов". Я не міг залишити їх напризволяще", – відповів музикант Дмитро Монатік.

Влітку артист все ж таки повернувся до Києва. Він досі продовжує їздити за кордон із благодійними шоу, проте тепер щоразу повертається додому та виступає перед українськими захисниками.

Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатік дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців.