Певец Дмитрий Монатик рассказал первые за долгое время о личных переживаниях публично во время интервью.

Известный артист и продюсер Дмитрий Монатик впервые за долгое время дал интервью и пообщался с Машей Ефросининой. Она устроила ему уже привычный "экзамен" на откровенность, рассказав об этом в Инстаграм.

«Дима @monatik_official долго не соглашался на #Экзамен на откровенность! И я уверена, что его решение дать все же откровенное интервью связано именно с тем ощущением, которое присуще сегодня каждому - мы изменились, все предубеждения и прошлые страхи. Сегодня все это – наша реальность, наша правда…

И важно, что кому-то из вас она нужна именно сейчас, кому-то напомнит свое состояние, кому поможет услышанное слово! Сегодня нет звезд и не звезд! Сегодня мы просто делаем все, что можем выстоять в нашем единении! Спасибо тебе, Дима!!!» - поделилась Мария.

Также Дмитрий Монатик рассказал, как получил самое страшное в жизни известие и как пережил горе, которое не угасает до сих пор.

По словам Монатика, он очень хорошо помнит этот день и все время возвращается в эти ощущения.

«Немножко угасло, но первые концерты – это просто… это просто флеш-беки. Я помню, как мне перед выходом на большой концерт, было очень много людей, сказали, что не стало папы», - рассказал певец в интервью Маше Ефросининой.

Напомним, Монатик ответил, почему вместе с семьей скрывался от войны за границей.

Также сообщалось, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт.