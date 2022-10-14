Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила спортивные фото, на которых предстала в соблазнительном образе и рассказала свои секреты поддержания эмоционального баланса.

На новых фотографиях Лида запечатлена в уютном доме с панорамными стеклянными стенами, похоже, именно здесь она занимается спортом. Перед камерой певица появилась в узком двухцветном комбинезоне, который подчеркнул стройную фигуру и плоский живот. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. На одном из снимков артистка занимается упражнениями.

В подписи к публикации Лида рассказала, что помогает ей поддерживать эмоциональное состояние, в частности, здесь и спорт, и медитации, и режим сна, и отказ от новостей на короткое время.

"Уже больше полугода, каждый день мы с вами чувствуем. Тревогу и стресс – эмоции, которые, к сожалению, сопровождают нас на каждом шагу. Мы испытываем бурю чувств, хотим сделать мир лучше, повлиять на поступки и решения других людей – и переживаем о событиях, которые не зависят от нас. Но я каждый день стараюсь напоминать себе и вам, как важна забота о своем эмоциональном здоровье, особенно сейчас. Поделись ли теперь вы, что лучше всего помогает вам справиться со стрессом и держать себя в тонусе?", - написала Лида Ли, а поклонники тут же принялись комментировать ее публикацию.

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