Через некоторое время известная актриса Ксения Мишина показала еще одно фото, где Платон отличился снова.

Как сообщает Politeka.net, главная героиня романтического шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина воспитывает 10-летнего сына Платона. Мальчик очень активный и обожает веселить свою маму. Знаменитость показала на своей странице в Instagram-stories, что отчебучил школьник совсем недавно.

В частности, мальчик примерил мамину одежду и станцевал что-то вроде брейка. Платон одолжил мамины джинсы, а также кожанный ремень, и начал кружиться в современном танце.

"Одел мои джинсы. Гангстер этот. С моим ремнем, молодец", — прокомментировала Ксения Мишина и усмехнулась.

Через некоторое время Ксения показала еще одно фото, где Платон надел ее вещи. На этот раз на нем красовались не только штаны, но и яркий оранжевый свитшот.

"Надо что-то писать об этом пацане?" – добавила актриса.

Стоит напомнить, что актриса Ксения Мишина в 2019-м году стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" на канале "1+1". В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ, а уже в 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на том же самом канале.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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