Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, призналась, что немного устала от постоянного тревожного состояния.
Потому решила уехать в свое место силы и показала его на своей странице в Instagram-stories.
В частности, артистка отправилась в украинские горы. В Карпатах действительно есть отдых на любой вкус и бюджет. Здесь туристы могут порелаксировать в чанах среди гор, испытать выносливость в походах на вершины, а также получить дозу адреналина.
"Каждому человеку иногда нужно перегрузиться. Не стоит пренебрегать этим, устройте себе несколько дней отдыха и бегите в горы", - посоветовала Александра Зарицкая.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Российские "птички" стали падать все чаще, и этому есть причина: "Командование приняло найтупейшее решение"
Глава Пентагона рассказал о выдающихся успехах ВСУ: "путин предполагал, что он может…
Уровень воды в Днепре резко подскочил, выяснилось, что происходит и есть ли опасность: обращение к украинцам
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Певица показала чудесные пейзажи с высокими елями, усыпанными желтыми листиками дороги и конечно же горы - наши украинские горы, которые являются местом силы солистки группы "KAZKA".
"Какая у нас живописная и перехватывающая дыхание страна. Покажу вам сегодня, куда я сегодня бегу, когда нет моральных сил, где за пару дней набираешся сил и готовый дальше бороться. Среди горных вершин мы нашли свое место силы", - призналась Александра Зарицкая.
Кроме того, она продемонстрировала стильный наряд, в котором прогулялась. Так, певица покрасовалась в свитере яркого розового цвета в стиле оверсайз. Образ дополнила миди-юбка в горошек и черные чоботы.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.
Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.
Как Politeka сообщала, KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.