Кроме того, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая продемонстрировала стильный наряд, в котором прогулялась.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, призналась, что немного устала от постоянного тревожного состояния.

Потому решила уехать в свое место силы и показала его на своей странице в Instagram-stories.

В частности, артистка отправилась в украинские горы. В Карпатах действительно есть отдых на любой вкус и бюджет. Здесь туристы могут порелаксировать в чанах среди гор, испытать выносливость в походах на вершины, а также получить дозу адреналина.

"Каждому человеку иногда нужно перегрузиться. Не стоит пренебрегать этим, устройте себе несколько дней отдыха и бегите в горы", - посоветовала Александра Зарицкая.

Певица показала чудесные пейзажи с высокими елями, усыпанными желтыми листиками дороги и конечно же горы - наши украинские горы, которые являются местом силы солистки группы "KAZKA".

"Какая у нас живописная и перехватывающая дыхание страна. Покажу вам сегодня, куда я сегодня бегу, когда нет моральных сил, где за пару дней набираешся сил и готовый дальше бороться. Среди горных вершин мы нашли свое место силы", - призналась Александра Зарицкая.

Кроме того, она продемонстрировала стильный наряд, в котором прогулялась. Так, певица покрасовалась в свитере яркого розового цвета в стиле оверсайз. Образ дополнила миди-юбка в горошек и черные чоботы.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

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