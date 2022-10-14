Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который недавно ездил за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото, а в подписи к нему обратился к фолловерам с интересной просьбой и заинтриговал новым проектом.

Как видно, на новой фотографии Александр запечатлен в интересном ракурсе, сидя в автомобиле с ноутбуком. Примечательно, что снимок практически весь черно-белый, однако видно синие рукава кофты блогера отображены в цвете. Судя по фото, Саша сосредоточен на работе за ноутбуком и не смотрит в камеру.

В подписи к публикации Эллерт написал: "Придумал кое-что, расскажу через неделю… В разработке еще, но можете помочь. Особенно те, кто на агрессии, сейчас дадим ей правильный вектор. Нужны топ 10 вопросов к гражданам страны на букву ры… Только кроме "когда вы уже исчезнете с этой планеты" или "вы что реально такие конченые" нужны и немного другие. Как вы относитесь к…? Уверены ли вы…? Может вас где-нибудь…? Вопросы, после которых возможно кому-то из них стыдно станет… Или после какого аргументов из методички не будет… Или чтобы просто подъе*ать, тоже подходит. За самое меткое – автору 500 грн. Всем спасибо".

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